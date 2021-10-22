Спорт Ефимова стала лучшей на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира Майя Мусиенко Россиянка преодолела дистанцию за 1 минуту и 6 секунд. Читайте нас на: Российская спортсменка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 100 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию в Дохе. Она проплыла дистанцию за 1 минуту 6,08 секунды, обогнав южноафриканскую спортсменку Эмили Висаги (1.06,92), которая заняла второе место. Замкнула тройку пловчиха из Кореи Бэк Су Ен (1.07,35). На дистанции 100 метров кролем российский спортсмен Владимир Морозов завоевал серебро с результатом 46,31 секунды. Первое место осталось за австралийцем Кайлом Чалмерсом (45,03), а третьим стал кореец Хван Сун Ву (46,46). На прошедших Олимпийских играх в Токио шестикратной чемпионке мира Юлиии Ефимовой не удалось выступить в финале комбинированной эстафеты четыре по 100 метров. Ее заменила дебютантка соревнований 16-летняя Евгения Чикунова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика