«Не имеет правовой силы»: в посольстве прокомментировали ситуацию с дипломатами РФ в Косово
Никакие «решения» непризнанного Косово не имеют правовой силы. Такое заявление сделали в посольстве РФ, комментируя объявление косовскими властями персонами нон-грата двух российских дипломатов.
«Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», - рассказали ТАСС в пресс-службе российского посольства.
Дипломаты РФ отметили, что считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать российским аккредитованным при МООНК сотрудникам дипмиссии осуществлять «свою законную - всецело в рамках международного права - деятельность».
Ранее президент непризнанного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства РФ в Сербии в Приштине. По ее словам, деятельность российских дипломатических сотрудников якобы негативно сказалась на национальной безопасности и конституционном порядке в самопровозглашенной республике.