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«Не имеет правовой силы»: в посольстве прокомментировали ситуацию с дипломатами РФ в Косово

Роман Захаров
20:03 22.10.2021
Дипломаты РФ отметили, что считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать российским сотрудникам дипмиссии осуществлять свою законную деятельность в Косово.
«Не имеет правовой силы»: в посольстве прокомментировали ситуацию с дипломатами РФ в Косово
© Фото: flickr
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Никакие «решения» непризнанного Косово не имеют правовой силы. Такое заявление сделали в посольстве РФ, комментируя объявление косовскими властями персонами нон-грата двух российских дипломатов.

«Не признаем "независимость" Косово, а соответственно и краевое "правительство" и другие "структуры". Для нас никакие "решения" Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», - рассказали ТАСС в пресс-службе российского посольства.

Дипломаты РФ отметили, что считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать российским аккредитованным при МООНК сотрудникам дипмиссии осуществлять «свою законную - всецело в рамках международного права - деятельность».

Ранее президент непризнанного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства РФ в Сербии в Приштине. По ее словам, деятельность российских дипломатических сотрудников якобы негативно сказалась на национальной безопасности и конституционном порядке в самопровозглашенной республике. 

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