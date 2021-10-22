В Минэнерго предсказали конец эры угля

Вполне возможно, что человечество перестанет использовать уголь в качестве топлива до конца текущего столетия. Тем не менее быстрым этот переход не будет. Такое мнение высказал директор Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Министерства энергетики России Сергей Мочальников.

Эксперт отметил, что пока некоторые страны находятся в состоянии энергетической бедности, а уголь сегодня является одним из самых дешевых видов энергии. Так что, по мнению Мочальникова, до 2040 года уголь останется одним из базовых элементов энергетического баланса.

«До конца нашего столетия это, вполне возможно, произойдет, но это точно не быстрыми темпами. Энергопереход - это не прыжок, это марафон, и каждый шаг в нем должен быть выверен, чтобы мы не спотыкались и не падали на каждом шагу, не просчитав всех последствий», - пояснил Мочальников РИА Новости.

Ранее сообщалось о глобальном топливном кризисе, который разворачивается в Азии. В Индии может закончиться уголь, на котором до сих пор работает большинство электростанций в стране.