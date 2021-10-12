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В Азии разворачивается глобальный топливный кризис

Константин Коковешников
07:36 12.10.2021
Рост цен на газ в Европе, восстановление экономики после пандемии, борьба с глобальным потеплением привели к тому, что в Индии может вот-вот закончиться уголь, на котором до сих пор работают большинство электростанций в стране.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Столица Ливана - Бейрут - погрузилась во тьму. В минувшие выходные во всей стране почти целые сутки не было света - не работали светофоры, не было освещения в тоннелях, погасли окна в квартирах. Причина тотального блэкаута - нехватка мазута, которая привела к остановке работы двух крупнейших электростанций.

«То, что происходит сейчас в Ливане, хуже, чем во времена гражданской войны. Даже тогда у нас никогда не отключали электричество. В домах была вода, а у нас работа», - отметил владелец закусочной Хасан Халифа.

Сейчас электричество в домах есть лишь четыре часа в день. А к заправкам выстроились многокилометровые очереди.

Глобальный топливный кризис разворачивается и в Азии. Рост цен на газ в Европе, восстановление экономики после пандемии, борьба с глобальным потеплением привели к тому, что в Индии может вот-вот закончиться уголь, на котором до сих пор работают большинство электростанций в стране.

Аналогичная ситуация и в Китае, где, хотя и добывают больше всего угля в мире, все равно не могут удовлетворить растущие запросы промышленных гигантов. Страна - на пороге самого жесткого энергетического кризиса с основания КНР. Нехватку электроэнергии сегодня остро испытывают в двадцати из двадцати двух китайских провинций.

«Когда не было света, мне приходилось подниматься на 10 или даже двадцать этажей. Некоторые молодые люди отказывались спускаться. Говорили, что если заказали доставку, то и хотят, чтобы товар к ним доставили», - рассказал водитель доставки Фэн Сюйдун.

Чтобы покрыть дефицит, Китай покупал уголь у Австралии. Но его стоимость из-за повышенного мирового спроса всего лишь за год выросла сразу в два с половиной раза. Сейчас, когда отношения между странами испортились, импорт угля из России увеличился вдвое, но больше всего - сразу в 7 раз - выросли поставки из США.

«В условиях, когда спрос динамичный растет, естественно, зеленая энргетика, по крайней мере пока, не справляется..выбор какой - либо где-то купить либо расконсервировать свои собственные месторождения для того, чтобы удовлетворить растущий спрос», - объяснил проректор, директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин.

Китай - мировой лидер по производству гаджетов от сотовых телефонов и игровых консолей до полупроводников, которые используются в автомобилях, и выпуска картона. Некоторым предприятиям уже было выдано предписание приостановить конвейер.

«Кризиса большого не будет, возможно будут сорваны какие-то поставки второстепенных товаров, елочные игрушки, например. Эти предприятия могут попасть под сокращение, потому что для Китая важнее производство электроники», - отметил руководитель экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Власти КНР уже поставили задачу - любой целью нарастить добычу угля. Но очевидно, что другим странам выйти из ситуации, в которой они оказались, так быстро, в любом случае, не удастся.

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