Поваленные деревья, оборванные провода и разрушенная стена Кремля: в Москве устраняют последствия урагана

Аварийные бригады ликвидируют последствия ураганного ветра, который прошелся по Москве в пятницу днем. Сотрудники экстренных служб убирают поваленные деревья, восстанавливают фасады домов и оборванные провода.

Кроме того, ураган значительно повредил часть кремлевской стены, из-за чего правоохранителям и сотрудникам МЧС пришлось перекрыть Красную площадь, сейчас туда никого не пускают. Возле Спасской башни лежат разрушенные строительные леса, которые сдуло во время урагана, повредив несколько зубцов кремлевской стены.

В настоящий момент ветер утих. Столичные аэропорты работают в штатном режиме. Сегодня стихия бушевала в нескольких регионах страны. В акватории Финского залива скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Поднялся сильный шторм, чем тут же воспользовались покорители волн. Для петербургских серферов непогода стала приятным сюрпризом.