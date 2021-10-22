Покоряя штормовые волны: в затопленной Ленобласти серферы воспользовались непогодой

В Ленинградской области в Батарейной бухте серферы решили воспользоваться непогодой и покорить волны, возникшие в результате мощных порывов ветра. Кадры заплыва очевидцы предоставили «Звезде».

Ранее синоптики предупредили о штормовой погоде в акватории Финского залива. Также сообщалось о возможности наводнения с подъемом уровня воды до двух метров в Петербурге - в связи с этим в городе закрыли дамбу.

Кроме того, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, которые фиксируются в регионе, произошло массовое ограничение энергоснабжения у жителей области.