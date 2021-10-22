На Украине пожаловались на дефицит питьевой воды

Водопроводная вода непригодна для употребления в большинстве украинских городов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Колтунович. В качестве доказательства он привел сведения Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук (НАН) страны.

Колтунович призвал выделить финансирование на программу «Питьевая вода Украины», которая остро нуждается в дополнительных средствах, передает РИА Новости.

Украинский депутат также обратился к данным многочисленных рейтингов, в соответствии с которыми страна не обеспечена водными ресурсами при расчете на гражданина.