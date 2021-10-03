На Украине представили план реформ до 2023 года

Фракция президента Украины «Слуга народа» во время выездного заседания в городе Трускавце представила план государственных реформ для 2021-2023 годов, который в ближайшее время должен будет пройти доработку с учетом замечаний президента, правительства и народных депутатов.

Одной из важных целей, отмеченных в плане, является достижение к 2023 году ВВП на душу населения в размере $4570 на человека. Кроме того, к этому времени предполагается достичь сокращения доли государственного сектора.

В рамках разработки перспектив международных отношений были предложены такие цели, как достижение информационного суверенитета, членство в НАТО, укрепление заключенных Украиной союзов, успешное завершение реформирования службы безопасности страны и другое.

В социальной сфере в план были включены обеспечение достойной жизни на пенсии, борьбы с бедностью и стимуляции рождаемости. Также в аграрном секторе было предложено на 40% уменьшить потребление электроэнергии на единицу подачи воды.