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На Украине представили план реформ до 2023 года

Анна Берестовая
00:40 03.10.2021
Фракция «Слуга народа» представила предварительный план реформ на 2021-2023 годы.
На Украине представили план реформ до 2023 года
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Фракция президента Украины «Слуга народа» во время выездного заседания в городе Трускавце представила план государственных реформ для 2021-2023 годов, который в ближайшее время должен будет пройти доработку с учетом замечаний президента, правительства и народных депутатов.

Одной из важных целей, отмеченных в плане, является достижение к 2023 году ВВП на душу населения в размере $4570 на человека. Кроме того, к этому времени предполагается достичь сокращения доли государственного сектора.

В рамках разработки перспектив международных отношений были предложены такие цели, как достижение информационного суверенитета, членство в НАТО, укрепление заключенных Украиной союзов, успешное завершение реформирования службы безопасности страны и другое.

В социальной сфере в план были включены обеспечение достойной жизни на пенсии, борьбы с бедностью и стимуляции рождаемости. Также в аграрном секторе было предложено на 40% уменьшить потребление электроэнергии на единицу подачи воды. 

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