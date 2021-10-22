После трагедии на заводе под Рязанью возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности было возбуждено после ЧП на заводе в Рязанской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Председателю СК России доложено о происшествии в Рязанской области, где в результате возгорания на территории ФГУП "Завод синтетических волокон "Эластик" Шиловского района погибли и пострадали люди... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что, по последним данным Минздрава РФ, в результате происшествия погибло 16 человек. В настоящий момент на месте ЧП работают медицинские психологи и бригады медицины катастроф.

В экстренных службах ранее предположили, что возгорание в одном из цехов завода могло произойти из-за нарушения технологического процесса.