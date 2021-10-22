Один человек погиб после употребления суррогатного алкоголя в Москве

Один человек погиб и двое пострадали после отравления суррогатным алкоголем на юго-западе Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной прокуратуры.

«По версии следствия, 11 октября 2021 года трое мужчин, находясь в кафе, расположенном по улице Академика Семенова в городе Москве, употребляли принесенную с собой алкогольную продукцию, которую им сбыли неустановленные лица на территории Московской области. После этого мужчины были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление метанолом". Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, один из потерпевших скончался», - информирует надзорное ведомство.

Также сообщается, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Отмечается, что ход расследования данного дела поставлен на контроль прокуратурой Москвы.

Ранее массовое отравление некачественным алкоголем произошло в Свердловской области. Там от употребления суррогата скончались несколько десятков человек. Расследование этого происшествия взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.