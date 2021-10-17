Бастрыкин поставил на контроль дело о смертельном отравлении алкоголем в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении людей метиловым спиртом в Свердловской области. Кроме того, глава ведомства поручил доложить о ходе проведенных следственных действий.

По версии правоохранителей, в результате употребления опасной для жизни спиртосодержащей жидкости на территории Чкаловского района города Екатеринбурга, погибли 18 человек.

«Проведен осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Установлены и задержаны двое подозреваемых, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия, в том числе, будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - говорится на официальном сайте ведомства.

По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).