Набиуллина спрогнозировала возврат ставки в нейтральный диапазон в 2023 году

Сегодня Банк России рассматривал возможность повышения ключевой ставки на 1 п.п., не исключено, что до конца года ЦБ еще пойдет на такой шаг. В нейтральный диапазон ставка вернется лишь в 2023 году, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Действительно, мы не исключаем и дальше стандартных шагов. 100 б.п. не исключалось и на этом заседании. Но вот та вилка, которую мы дали до конца года, допускает и такой вариант», — отметила она.

В ходе заседания 22 октября Банк России повысил ставку с 6,75% до 7,5% — шаг в 0,75 п.п. был применен впервые. Это решение стало неожиданностью для рынка, который предвидел рост ставки, но лишь на 0,25 или 0,5 п.п. ЦБ резко повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4–7,9% с 5,7–6,2%.