Центробанк повысил ключевую ставку

Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Она выросла на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Такое решение было принято в ходе заседания совета директоров.

Отмечается, что в последний раз такой высокий показатель был в конце июля 2019 года.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по инфляции. По итогам текущего года ожидается, что она будет находиться в интервале 7,4–7,9%. Раньше ЦБ рассчитывал на 5,7-6,2%.

«Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», - отметили в Банке России.

Также ЦБ допустил, что в следующий раз снова увеличит ставку. Последнее в этом году заседание совета директоров назначено на 17 декабря.

После сегодняшнего решения Центробанка доллар опустился ниже 70 рублей впервые более чем за год.