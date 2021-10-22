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Артиллеристы РФ и Таджикистана утопили в море огня «боевиков» у афганской границы

Андрей Аркадьев
17:01 22.10.2021
На полигоне Момирак, расположенном недалеко от границы с Афганистаном, прошли учения подразделений 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана.
Артиллеристы РФ и Таджикистана утопили в море огня «боевиков» у афганской границы
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По сценарию учений, пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, осуществляющих разведку вдоль границ, вскрыли стремительное наступление около 100 условных террористов в Таджикистан.

Чтобы ввести боевиков в заблуждение, российские и таджикские подразделения открыли по ним огонь и вынудили развернуться в боевые линии. Поддержку с воздуха военнослужащим оказали транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24.

Мотострелков поддержала огнем совместная артиллерийская группировка в составе самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град».

Чтобы препятствовать вводу в бой резервов «террористов», артиллерийские расчеты выполнили огневое поражение бронетехники и живой силы бандформирования на дальности десять километров.

Вертолеты Ми-24 огнем из 30-мм автоматических пушек методом вертолетной карусели открыли непрерывный огонь по террористам. Для завершения разгрома остановленного противника таджикские мотострелковые подразделения и танковая рота совместно с мотострелковой ротой 201-й военной базы перешли в наступление. Шквальным огнем они вынудили отойти бандформирования с занимаемых рубежей.

Для блокирования и перекрытия путей отхода террористов за пределы государственной границы, вертолеты Ми-8 высадили тактический десант. Наступающие мотострелки совместно с десантниками довершили разгром боевиков.

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