Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Билет в один конец»: в ЦВО обозначили последствия в случае атаки боевиков из Афганистана

Андрей Аркадьев
16:00 22.10.2021
Во время учений российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе операции в Сирии.
«Билет в один конец»: в ЦВО обозначили последствия в случае атаки боевиков из Афганистана
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Совместные тренировки российских и таджикских военнослужащих направлены на предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России. Об этом заявил в пятницу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский, руководивший учениями на полигоне Момирак с российской стороны.

«Все бандформирования должны четко понимать: любая попытка пересечения границы - билет в один конец», - заявил генерал.

Он подчеркнул, что целью учений на полигоне Момирак была отработка совместных действий подразделений 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении.

Мероприятия проводились в рамках подготовки совместной тактической группы к решению кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на этом или ином направлении.

«Одним из результатов мероприятий стало достижение нового этапа развития их тактической совместимости и отработки совместных действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе выполнения контртеррористической операции в Сирии», - добавил Поплавский.

Он напомнил, что ряд оперативных и тактических учений проводится сейчас на других полигонах Вооруженных сил Таджикистана, где совместная группировка выполняет боевые задачи в разных климатических условиях.

В настоящий момент часть подразделений 201-й военной базы выполняет задачи на полигоне Харб-Майдон, где температура воздуха плюс 20 градусов и дует сильный ветер, а на полигоне Момирак выпал первый снег, который не мешает заниматься боевой подготовкой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
Видео
В Рязанской области понедельник объявлен днем траура по жертвам взрыва на заводе
15:40 В стране и мире
Видео
Полиция и спецтехника: кадры с места обрушения строительных лесов у стены Кремля
13:53 В стране и мире
Центробанк повысил ключевую ставку
13:29 В стране и мире
Видео
Тренировавший Болдуина Тактаров предположил, как актер мог застрелить оператора
10:15 В стране и мире
Видео
Собирал взрывное устройство: кадры из дома планировавшего теракт на Ставрополье сторонника ИГ*
Популярное
Самолет столкнулся с машиной в аэропорту Алма-Аты
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.