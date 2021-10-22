«Билет в один конец»: в ЦВО обозначили последствия в случае атаки боевиков из Афганистана

Совместные тренировки российских и таджикских военнослужащих направлены на предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России. Об этом заявил в пятницу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский, руководивший учениями на полигоне Момирак с российской стороны.

«Все бандформирования должны четко понимать: любая попытка пересечения границы - билет в один конец», - заявил генерал.

Он подчеркнул, что целью учений на полигоне Момирак была отработка совместных действий подразделений 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении.

Мероприятия проводились в рамках подготовки совместной тактической группы к решению кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на этом или ином направлении.

«Одним из результатов мероприятий стало достижение нового этапа развития их тактической совместимости и отработки совместных действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе выполнения контртеррористической операции в Сирии», - добавил Поплавский.

Он напомнил, что ряд оперативных и тактических учений проводится сейчас на других полигонах Вооруженных сил Таджикистана, где совместная группировка выполняет боевые задачи в разных климатических условиях.

В настоящий момент часть подразделений 201-й военной базы выполняет задачи на полигоне Харб-Майдон, где температура воздуха плюс 20 градусов и дует сильный ветер, а на полигоне Момирак выпал первый снег, который не мешает заниматься боевой подготовкой.