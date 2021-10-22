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Автоэксперт объяснил, как правильно хранить летнюю резину

Светлана Иванова
16:32 22.10.2021
Автомобильные покрышки должны храниться в вертикальном положении. Их также нужно периодически переворачивать во избежание деформации, рассказал специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Björn Staven, Pixabay
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Чтобы автомобильные шины служили долго, они должны храниться в вертикальном положении. Об этом предупредил автоэксперт Владимир Сажин. Как пояснил специалист в беседе со «Звездой», также резину нужно периодически переворачивать, чтобы она не деформировалась.

«Она (резина. - Прим. ред.) должна храниться в вертикальном положении, периодически резину нужно переворачивать, чтобы резина не деформировалась. Если мы будем хранить ее в горизонтальном положении, столбиком ее складывать из экономии места, то нижние два колеса они могут деформироваться, и потом сложно их будет уже балансировать», - пояснил Сажин.

По его словам, если конструкция корда погнется, то к дальнейшей эксплуатации она станет непригодной. Специалист отметил, что для хранения шин можно использовать любое помещение, в том числе балконы или кладовки.

Также автоэксперт рассказал про услугу хранения шин в автосервисах, однако призвал внимательно отнестись к выбору компании, чтобы не остаться в итоге без покрышек. Специалист вспомнил о прошлогоднем случае в Москве, когда после банкротства автосервиса шины клиентов распродавались на популярных интернет-площадках для размещения объявлений о товарах.

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