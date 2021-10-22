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В Рязанской области понедельник объявлен днем траура по жертвам взрыва на заводе

Майя Мусиенко
16:16 22.10.2021
Такое решение принял глава региона.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Myriams-Fotos, Pixabay
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Понедельник, 25 октября, объявлен днем траура по жертвам пожара на предприятии по производству взрывчатых веществ в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Николая Любимова.

«Двадцать пятого октября в регионе объявлен траур по погибшим в результате пожара», - отметил губернатор.

Глава региона распорядился об отмене всех развлекательных мероприятий, на зданиях органов государственной власти, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания будут внесены соответствующие изменения.

По последним данным Минздрава России, в результате происшествия погибли 16 человек. В настоящий момент на месте ЧП работают медицинские психологи, а также бригады медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Рязанской области правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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