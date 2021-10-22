Полиция и спецтехника: кадры с места обрушения строительных лесов у стены Кремля

В Москве территория Красной площади, где ураганный ветер сорвал строительные леса со стен Кремля, огорожена, на месте работают сотрудники полиции и МЧС.

Несколько зубцов стены были повреждены, один отсутствует полностью. Возле Спасской башни лежат разрушенные конструкции, строительные леса, которые сдуло порывами мощного ветра. К месту обрушения подъехала специальная техника - манипулятор-кран. Именно он будет грузить конструкцию.

Как передает корреспондент «Звезды» с места, у Красной площадки скопилось множество людей, который хотели попасть на главную достопримечательность столицы.

Днем в пятницу, 22 октября, в столице пошел сильный дождь, в некоторых районах - с градом. Порывы ветра достигают 20 метров с секунду, предупредили горожан в комплексе городского хозяйства Москвы.