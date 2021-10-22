Ураганный ветер сорвал зубец со стены Кремля
Момент падения строительной конструкции со стены попал на видео.
© Видео: myderbent_24 Instagram © Фото: diggerdaniildavydov
Ураганный ветер в Москве сорвал строительные леса со стен Кремля. Стена также лишилась одного из зубцов, фото и видео произошедшего появились в социальных сетях.
На кадрах виден момент падения конструкции. В результате происшествия никто не пострадал.
Днем в пятницу, 22 октября, в столице пошел сильный дождь, в некоторых районах - с градом. Порывы ветра достигают 20 метров с секунду, предупредили горожан в комплексе городского хозяйства Москвы.
Жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды либо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.