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Ураганный ветер сорвал зубец со стены Кремля

Анна Касаткина
14:24 22.10.2021
Момент падения строительной конструкции со стены попал на видео.
© Видео: myderbent_24 Instagram © Фото: diggerdaniildavydov
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Ураганный ветер в Москве сорвал строительные леса со стен Кремля. Стена также лишилась одного из зубцов, фото и видео произошедшего появились в социальных сетях.

На кадрах виден момент падения конструкции. В результате происшествия никто не пострадал.

Днем в пятницу, 22 октября, в столице пошел сильный дождь, в некоторых районах - с градом. Порывы ветра достигают 20 метров с секунду, предупредили горожан в комплексе городского хозяйства Москвы.

Жителей попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды либо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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