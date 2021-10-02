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Грету Тунберг запечатлели в объятиях молодого человека

Анна Берестовая
21:52 02.10.2021
Пресса заметила экоактивистку Грету Тунберг в компании молодого человека в Милане.
Грету Тунберг запечатлели в объятиях молодого человека
© Фото: Claudio Veneroni Keystone Press Agency Globallookpress
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Папарацци заметили известную молодую экоактивистку Грету Тунберг проводящей время вместе с неким молодым человеком. Восемнадцатилетняя шведка оказалась под прицелами камер в итальянском Милане.

На снимках девушка была запечатлена в объятиях неизвестного спутника. Также были опубликованы фотографии, на которых активистка кормит юношу чипсами.

Издание Daily Mail отметило, что пара проводила время вместе во время шествия движения Fridays 4 Future. В СМИ отметили, что Грета, судя по виду, находилась в отличном расположении духа, а незнакомец также тепло взаимодействовал с девушкой.

Ранее сообщалось, что шведская экоактивистка выступила на открытии миланской молодежной конференции Youth4Climate. В своей обличительной речи она обвинила мировых лидеров в пустословии и бездействии в вопросах борьбы с проблемами в области климата.

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