Аваков ответил на сообщения о тяжелом состоянии из-за COVID-19

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что он заболел COVID-19, однако данные о тяжелом состоянии политик опроверг.

«Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки», - написал Аваков в Instagram.

На опубликованной в Сети фотографии Аваков держит в руках пакет с лимонами и имбирем. По его словам, именно эти богатые витаминами продукты помогают ему на пути к выздоровлению.

Авакова назначили на пост министра внутренних дел 27 февраля 2014 года. Летом стало известно о решении чиновника подать в отставку. 15 июля парламент Украины уволил Авакова с должности. Впоследствии ведомство возглавил депутат Денис Монастырский.

Всего с начала пандемии коронавируса на Украине было зарегистрировано более 2,7 миллиона инфицированных, 63 тысячи из них скончались. Победить болезнь удалось более 2,3 миллиона украинцев.