Машины скорой помощи: новые кадры с места пожара на заводе под Рязанью

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места пожара на заводе в Рязанской области. На место происшествия никого не пускают сотрудники правоохранительных органов, с территории выезжают машины скорой помощи.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян вылетел к месту пожара, он проведет рабочее совещание. Как уточняется, в готовность были приведены аэромобильные группировки отряда Центроспас в составе около 45 человек и 8 единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России - 50 человек и 7 единиц техники.

В экстренных службах ранее предположили, что возгорание в одном из цехов завода могло произойти из-за нарушения технологического процесса.