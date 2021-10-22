«Ему абсолютно все равно»: мать избитого мальчика об охраннике новосибирского супермаркета

Мать мальчика, избитого охранником в новосибирском магазине, рассказала «Звезде», что удар пришелся по тем же позвонкам, которые уже ранее были сломаны.

«У нас, во-первых, свежая травма еще, прошло шесть месяцев. Удар как раз пришелся по тем же самым позвонкам, грудной отдел, который у нас как раз и был сломан. Ребенок прибежал домой, жалуется, что резкая боль пошла в голову и слабость в руках. Хорошо, что не подтвердился перелом», - рассказала жительница Новосибирска Татьяна.

Впереди пострадавшего ребенка ждет курс массажа, лечебной гимнастики и физиотерапии. Предполагается, что на восстановление уйдет несколько недель.

«Охранник никакие извинения не принес, когда я уже вечером, 19 октября, заехала обратно в магазин, я подошла к нему и говорю: “Вы в курсе, что ребенок попал в больницу?” Он сказал: “Нет”, развернулся и ушел. Ему абсолютно было все равно», - заявила мать мальчика.

Охранное предприятие, сотрудником которого является мужчина, извинилось за своего сотрудника, однако, заявили в ЧОП, ребенок сам спровоцировал случившееся - якобы он бегал по магазину.

Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник, 19 октября, в Новосибирске охранник магазина избил 13-летнего ребенка, после того как заподозрил его в краже лимонада. По словам матери избитого ребенка, он не собирался ничего воровать - мальчик искал газировку на полках магазина. Поведение школьника показалось охраннику подозрительным - он схватил ребенка за руки и нанес удар.