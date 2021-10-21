Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске

В распоряжении «Звезды» оказалась запись с камер видеонаблюдения новосибирского супермаркета, где несколькими днями ранее охранник избил 13-летнего ребенка. На кадрах видно, что мальчик ходит вдоль полок с напитками, после чего охранник начинает агрессивно хватать его за руки.

Ранее в СМИ появилась информация, что во вторник, 19 октября, в Новосибирске охранник магазина сломал 13-летнему подростку позвоночник, после того как заподозрил его в краже лимонада.

По словам матери избитого ребенка, он не собирался ничего воровать - мальчик искал газировку на полках магазина. Поведение школьника показалось охраннику подозрительным - он схватил ребенка за руки и нанес удар.

По данным ряда изданий, мальчика госпитализировали с переломом позвоночника, а охранника временно отстранили от работы.