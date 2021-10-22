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Цель ликвидирована: курсанты-снайперы продемонстрировали точную стрельбу под Хабаровском

Андрей Аркадьев
Максим Низкодубов
10:37 22.10.2021
В Хабаровском крае проходят тренировки курсантов центра снайпинга Восточного округа. В ходе занятий не только оттачивается меткость, но и уделяется внимание деталям: как незаметно сменить позицию, обезопасить огневую точку и продумать пути отхода.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пули со свистом прошивают мишень с расстояния 100 метров. Шквалистый ветер на огневом рубеже не помеха для снайпера. Поразить цель в любых погодных условиях - вершина стрелкового мастерства. Каждое движение должно быть доведено до уровня рефлексов.

Особое внимание уделяется не только огневой подготовке. Перед тренировкой руководитель занятия разбирает винтовку СВ-98 с продольно-скользящим затвором, сбивает настройки прицела и канала ствола. Снайпер должен привести оружие в рабочее состояние и сделать пристрелочный выстрел.

«Задача этого упражнения заключается в том, чтобы оружие, приведенное к нормальному бою, максимально вывести из работоспособного состояния. Сместить ось прицеливания и ось канала ствола таким образом, чтобы они не находились в одной точке», - рассказал инструктор центра снайпинга Восточного округа Михаил Иванов.

Винтовка СВ-98 недавно поступила на вооружение в войска Восточного округа. Благодаря ее высокой точности опытный снайпер способен с первого выстрела поразить ростовую мишень на дистанции до 1 200 метров и вести прицельный огонь по живой силе противника. Но пока еще не все снайперы привыкли к новому оружию.

Еще один элемент тренировки - скрытное передвижение на местности. Снайперская группа пробирается сквозь ветки и опавшую листву к замаскированной позиции. Движения стрелков бесшумные и плавные. Командир звена дает указания только жестами. Корректировщик огня, используя лазерный дальномер, постоянно дает баллистические поправки. Он - глаза, снайпер - руки.

Снайперская группа состоит из трех человек. Наблюдатель-корректировщик определяет расстояние до цели и координирует всю работу основного снайпера, который находится на замаскированной позиции. Стрелок прикрытия обеспечивает безопасность на участке, устанавливает растяжки и следит, чтобы никто не помешал работе снайперской пары.

С опушки снайпер выстрелит по цели всего два раза. Если остаться в этом месте дольше, условный противник обнаружит группу и начнет контратаку.

Подобные тренировки у курсантов центра снайпинга Восточного округа проходят практически ежедневно. Впереди у военнослужащих занятия по оборудованию ложных огневых позиций на земле и деревьях, преодоление водных преград и горная подготовка.

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