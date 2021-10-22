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В Свердловской области вводят самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Анна Касаткина
13:41 22.10.2021
Исключение будут составлять привитые, переболевшие и те, кто начал процесс вакцинации.
В Свердловской области вводят самоизоляцию для лиц старше 65 лет
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В Свердловской области с 30 октября вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Павел Креков.

Исключение будут составлять привитые, переболевшие и те, кто начал процесс вакцинации, добавил он.

Кроме того, по словам Крекова, с 30 октября в регионе начнут действовать меры по борьбе с коронавирусом, связанные с введением QR-кодов. Изначально планировалось ввести эти меры с 8 ноября.

Он уточнил, что ограничения касаются театров, выставок, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других пространств. Аналогичные меры планируется принять торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим объектам сферы услуг.

Ранее в Москве приостановили бесплатный и льготный проезд в транспорте для москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан.

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