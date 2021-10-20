Королева Елизавета II отказалась от премии «Старушка года»

Британская королева Елизавета II отказалась принять премию «Старушка года».

Как пишет британское издание Mirror со ссылкой на письмо личного секретаря королевы, она заявила, что не соответствует критериям награды, так как человек «стар настолько, настолько он себя чувствует».

В апреле Елизавете исполнилось 95 лет, и, судя по светской хронике, монарх чувствует себя «в самом расцвете сил». Как и в молодости, она меняет наряды, водит автомобиль и даже совершает конные прогулки.

Накануне по случаю Глобального инвестиционного саммита она устроила прием в Виндзорском замке, куда был приглашен и Билл Гейтс.

Отказаться, по совету врачей, пришлось только от алкоголя. Как ранее сообщали в Букингемском дворце, Елизавета собирается первой из английских монархов отпраздновать платиновый юбилей: 70 лет на троне. В июне следующего года планируются большие торжества - будут скачки, концерт мировых звезд и маскарад