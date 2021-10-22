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Биологи нашли новое объяснение вымиранию мамонтов

Светлана Иванова
12:55 22.10.2021
Представителей мегафауны погубил рост влажности, считают ученые.
Биологи нашли новое объяснение вымиранию мамонтов
© Фото: April Pethybridge, Unsplash
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Мамонты, шерстистые носороги и другие представители мегафауны исчезли в результате потепления климата и роста влажности, из-за чего сухую степь заменили другие типы растительности. К такому выводу пришла группа ученых, которую возглавил Эске Виллерслев из Кембриджского университета.

Биологи опираются на результаты анализа образцов экзогенной ДНК из  озерных отложений и многолетней мерзлоты возрастом до 50 тысяч лет. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

Жившие в Арктике крупные травоядные, среди которых были шерстистые мамонты и носороги, степные бизоны и дикие лошади, вымерли на рубеже плейстоцена и голоцена около 12 тысяч лет назад. При этом на острове Врангеля популяция мамонтов существовала еще около 4 000 лет назад.

Реконструировав растительный покров разных участков Арктики за последние 50 тысяч лет, биологи обратили внимание на изменение растительности в разные периоды. Разнотравье и злаки, включая мятлик и полынь, к началу голоцена уступили место менее разнообразным экосистемам, в которых доминировали деревья и кустарники.

Также ученые выяснили, что на участках с обильными осадками и большим количеством влаголюбивых растений было меньше крупных и мелких травоядных. По мнению ученых, из-за глубокого снежного покрова зимой доступ к пище животным был затруднен.

Биологи пришли к выводу, что крупные травоядные выживали в голоцене на территориях, где сохранились участки сухой мамонтовой степи. После исчезновения этой экосистемы из-за роста влажности вымерли и зависевшие от нее животные.

Так исследователи опровергли одну из основных гипотез исчезновения мамонтов, которая возлагала ответственность за вымирание мегафауны на первобытных охотников.

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