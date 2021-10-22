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Останки гигантского ящера впервые нашли в Центральной России

Светлана Иванова
11:33 22.10.2021
Длина морского мозазавра, жившего в эпоху мелового периода мезозойской эры, составляла около пяти метров.
Останки гигантского ящера впервые нашли в Центральной России
© Фото: BoneSharpe, Wikimedia
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Останки гигантского ящера мозазавра, чья длина составляла около пяти метров, были обнаружены в Рязанской области. Находку сделали сотрудники Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина на территории карьера Малый Пролом. Об этом рассказал завкафедрой географии, экологии и природопользования вуза Алексей Водорезов.

В частности, был найден зуб морской рептилии из семейства мозазавров, близкородственной к ягуаразавру, останки которого находили на севере Южной Америки. Ученый допустил, что речь может идти об одном и том же виде.

По словам Водорезова, впервые подобная находка сделана на территории Центральной России.

«Это были мощные морские рептилии длиной около пяти метров, среди тех, кого называют "гроза морей". Среди мозазавров это одна из наиболее примитивных групп в соответствии со строением их черепа, близкая к современным крупным ящерам типа комодского варана», - пояснил ученый.

Карьер Малый Пролом считается одним из наиболее богатых местонахождений останков животных мелового периода мезозойской эры в центре Русской равнины. Ранее в карьере обнаружили более 40 видов древних акул и разнообразных морских рептилий.

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