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Замминистра обороны РФ Шевцова поздравила военных финансистов с профессиональным праздником

Андрей Аркадьев
11:25 22.10.2021
22 октября отмечается 103-я годовщина со дня создания финансово-экономической службы ВС РФ.
Замминистра обороны РФ Шевцова поздравила военных финансистов с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила военных финансистов с профессиональным праздником. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сегодня, 22 октября 2021 года, финансово-экономической службе ВС РФ исполняется 103 года. Официальный праздник был учрежден указом президента от 24 августа 2015 года.

Шевцова отметила, что военные финансисты сохраняют и приумножают многолетние традиции службы в интересах собственной страны.

«Главное в работе военных финансистов - бесперебойное финансовое обеспечение потребностей войск, реализация финансово-экономической политики государства в Вооруженных силах», - сказала Шевцова.

По словам замминистра обороны, военные финансисты отлично справляются со своими должностными обязанностями, эффективно расходуют средства, направленные государством на нужды армии.

«От всей души поздравляю с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации наших ветеранов, всех военных финансистов. Желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья, радости. Пусть преданность своему делу способствует новым вдохновениям, идеям, успехам и достижениям во благо нашего Отечества», - отметила в поздравлении Татьяна Шевцова.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником. По словам главы военного ведомства, во все времена военные финансисты вносили значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности армии и флота, поддержание их боевой готовности.

Двадцать второго октября традиционно в честь праздника проходят торжественные мероприятия, концерты, на которых военных финансистов поздравляют с профессиональным праздником и благодарят за службу. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты и премии.

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