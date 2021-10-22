Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил военных финансистов с профессиональным праздником. По словам министра, во все времена военные финансисты вносили значительный вклад в обеспечение повседневной жизнедеятельности армии и флота, поддержание их боевой готовности.

«Сегодня специалисты финансово-экономической службы, благодаря своему высокому профессионализму, ответственности, строгому соблюдению закона, продолжают успешно выполнять стоящие перед ними задачи. Особое внимание уделяют социальным проблемам военнослужащих и членов их семей, военных пенсионеров, гражданского персонала», - отметил Шойгу в своем поздравлении.

Министр обороны также выразил уверенность в том, что военные финансисты будут и дальше самоотверженно и плодотворно трудиться в интересах укрепления обороноспособности страны.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, новых успехов и достижений на благо Родины!», - заключил Сергей Шойгу.

Напомним, каждый год 22 октября в России отмечает свой профессиональный праздник финансово-экономическая служба Вооруженных Сил страны. В качестве официального праздника он был учрежден указом президента РФ в 2015 году.