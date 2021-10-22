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Спецназ ЮВО совершил дерзкий рейд по тылам условного противника

Тимур Шерзад
11:18 22.10.2021
Бойцы спецназа десантировались парашютным способом из вертолетов Ми-8АМТШ. Одна из групп скрытно проникла в тыл оборонительных позиций батальонной тактической группы. Использовав беспилотный комплекс «Тахион», бойцы изучили оборону мотострелков. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Подразделения спецназа Южного военного округа, дислоцированные в Краснодарском крае, совершили дерзкий рейд по тылам условного противника. Учения прошли в канун 71-й годовщины со дня формирования подразделений специального назначения в рамках масштабных маневров ЮВО. 

Бойцы спецназа десантировались парашютным способом из вертолетов Ми-8АМТШ. Одна из групп скрытно проникла в тыл оборонительных позиций батальонной тактической группы. Использовав беспилотный комплекс «Тахион», бойцы изучили оборону мотострелков. 

Снайперские пары синхронно уничтожили мобильный дозор. После этого группа заминировала командный пункт батальонной тактической группы. 

Итоговые командно-штабные учения ЮВО проводятся на юге России, а также на российских военных базах в Закавказье. Спектр учебно-боевых задач отрабатывается в едином тактическом замысле под руководством командующего Южным военным округом Александра Дворникова. 

Проводят тренировки в рамках командно-штабных учений и танкисты - так, под Ростовом они отработали взаимодействие с «кочующими» минометами.

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