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«Кочующие» минометы поддержали танкистов ЮВО в учениях под Ростовом

Ян Брацкий
04:00 21.10.2021
Военнослужащие использовали минометы 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатометы АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Танкистов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) на учениях в Ростовской области поддержали мобильные огневые группы, действующие на бронетехнике. На общевойсковом полигоне Кадамовский подразделения гвардейского танкового полка во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, подавили огневые средства условного противника.

Для нанесения внезапного удара в оборонительном танковом бою впервые применялись «кочующие» огневые средства - минометы 2С12 «Сани», автоматические станковые гранатометы АГС-17, установленные на бронированных тягачах МТЛБ.

В составе разведывательно-огневого комплекса также действовали снайперские пары, вооруженные винтовками повышенной мощности АСВК-М. Огневую поддержку танкистам обеспечили экипажи вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ми-28Н. Маневры состоялись в рамках двусторонних командно-штабных учений (КШУ) по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Всего в рамках КШУ к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около восьми тысяч военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и КФл.

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