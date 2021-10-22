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В Свердловской области введут QR-коды с 30 октября

Анна Касаткина
10:54 22.10.2021
Изначально меры планировалось ввести с 8 ноября.
В Свердловской области введут QR-коды с 30 октября
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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С 30 октября в Свердловской области начнут действовать меры по борьбе с коронавирусом, связанные с введением QR-кодов. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

Изначально планировалось ввести эти меры с 8 ноября.

«(Меры) будут введены раньше. Они все будут введены начиная с 30 октября», - сказал Креков.

Он уточнил, что ограничения касаются театров, выставок, кинотеатров, спортивных сооружений и ряда других пространств. Аналогичные меры планируется принять торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим объектам сферы услуг.

Помимо этого, по словам Крекова, в регионе будет введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, за исключением вакцинированных, переболевших и тех, кто начал процесс вакцинирования. Нерабочие дни в области введены с 30 октября по 7 ноября, напомнил он.

Ранее QR-коды для посещения общественных мест и массовых мероприятий ввели в Москве и Московской области, Петербурге и ряде других регионов страны.

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