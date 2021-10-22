ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Сторонник ИГ* планировал подорвать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ.
«Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении.
По месту проживания мужчины обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и элементы для изготовления СВУ, отметили в ведомстве. По факту возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывного устройства.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.