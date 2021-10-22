В стране и мире ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае Анна Касаткина Задержанный планировал устроить взрыв на объектах транспортной инфраструктуры. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Сторонник ИГ* планировал подорвать самодельное взрывное устройство, сообщает ЦОС ФСБ. «Предотвращена попытка совершения сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"* резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства», - говорится в сообщении. По месту проживания мужчины обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и элементы для изготовления СВУ, отметили в ведомстве. По факту возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывного устройства. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика