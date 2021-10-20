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«Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы

Никита Панфиленков
20:29 20.10.2021
Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу «Лестера»
«Спартак» уступил «Лестеру» в матче Лиги Европы
© Фото: РИА Новости
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Встреча футбольных клубов «Спартак» и «Лестер» в рамках матча Лиги Европы завершилась поражением московской команды. Игра состоялась в Москве 20 октября.

Сначала игра складывалась в пользу «Спартака». Практически в самом начале игры, на 11-й минуте матча, счет открыл Александр Соболев. Второй мяч забил Джордан Ларссон, увеличив преимущество «Спартака», но практически через минуту игрок «Лестера» Патсон Дака забил ответный мяч. Так со счетом 2:1 в пользу московской команды закончился первый тайм.

В самом начале второго тайма «Спартак» потерял свое преимущество, пропустив на 48-й минуте еще один мяч, который забил тот же игрок лондонской команды Дака. Позже игрок «Лестера» забил еще два мяча на 48-й и 79-й минутах, в итоге записав четыре гола на свой счет и оформив покер. «Спартаку» удалось отыграть один мяч, последний гол в матче забил Александр соболев на 86-й минуте, оформив дубль. Однако это не помогло его команде забрать очки.

В итоге матч окончился со счетом 3:4, в пользу футбольного клуба «Лестер». Таким образом лондонская команда получила три очка в игре на выезде, поднявшись на второе место в группе С. У «Спартака» осталось три очка и он находится на третьем месте. В группе лидирует польский клуб «Легия» с шестью очками. Последнее место занимает итальянский «Наполи» с одним очком.

В следующей встрече московская команда попробует взять реванш на выезде в Лондоне. Игра состоится 4 ноября.

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