В мэрии Москвы разъяснили порядок предоставления госуслуг в нерабочие дни

В Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлено оказание государственных и иных услуг. Так, временно приостановит свою работу офис «Мои документы» в Многофункциональном миграционном центре и других госучреждениях столицы, сообщается на сайте столичного мэра. При этом, большинство услуг можно будет получить в электронном виде на портале mos.ru.

Исключением станет регистрация рождения непосредственно на территории медицинского учреждения, а также регистрация разводов, если дата расторжения брака уже назначена на период с 28 октября по 7 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил нерабочие дни в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией с коронавирусом. На указанный срок не будут работать предприятия общепита, спортивные залы, культурные и досуговые учреждения. А с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Это не коснется тех, кто вакцинировался или переболел в течение последних шести месяцев.