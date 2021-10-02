Российские шахматистки вышли в финал командного Чемпионата мира

Российская женская сборная по шахматам одержала верх над украинской командой в полуфинальном этапе командного чемпионата мира. Встреча спортсменок состоялась в Ситжесе в Испании и завершилась со счетом 3-1 в пользу шахматисток из РФ.

Победными для России стали партии, разыгранные между Александрой Горячкиной и Анной Музычук, Екатериной Лагно и Анной Ушениной, Полиной Шуваловой и Натальей Буксу. Первые две россиянки ходили черными фигурами, Шувалова победила, играя белыми.

В соперничестве россиянки Александры Костенюк (белые) и украинки Марии Музычук сильнее оказалась вторая. В финале команда России выступит против сборной Индии, в полуфинале одолевшей грузинскую команду.