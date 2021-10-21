Песков раскрыл детали предстоящей большой пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей большой пресс-конференции Владимира Путина. Пресс-секретарь президента заявил, что в этом году мероприятие не будут совмещать с другими форматами: прямая линия уже была.

Также представитель Кремля назвал предполагаемую дату проведения конференции.

«Ориентируемся на декабрь», - сказал Песков РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента уточнил, что формат традиционной конференции будет определен позже. Этот вопрос зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране.