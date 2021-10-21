Путин планирует провести большую ежегодную пресс-конференцию
Формат конференции зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране.
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Владимир Путин планирует проведение традиционной большой традиционной пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ежегодная пресс-конференция планируется», - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что формат традиционной конференции будет определен позже. Этот вопрос зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы. Президент отметил, что в данный момент крайне важно сбить пик новой волны эпидемии.