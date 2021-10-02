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В Подмосковье обсудили юнармейское воспитание молодежи в рамках форума «Память жива»

Алексей Курильченко
18:21 02.10.2021
В форуме также принял участие олимпийский чемпион Никита Нагорный, рассказавший о своих задумках по воспитанию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Подмосковье состоялся второй молодежный патриотический форум «Память жива», организатором которого выступила «Юнармия».  Площадку для дискуссий предоставил Дом правительства Московской области. Во время докладов участники рассказали о новых разработках и проектах, применяемых в работе с подрастающим поколением. По словам начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями ГВПУ ВС РФ Игоря Сергиенко «Юнармия» стала инициатором такого масштабного и важного проекта на случайно

«Пять лет назад было образовано движение "Юнармия". Цель создания этой организации во многом обусловлена тем, чтобы предпринять попытку сформировать единую платформу, единую государственную политику в области военно-патриотического воспитания детей и подростков. И мы вместе с российским движением школьников, вместе с Министерством просвещения и другими органами власти к этой цели идем», - отметил он. 

На одной площадке собрали настоящих «тяжеловесов» в области воспитания гражданственности. Один из них – столичный юнармеец Артемий Горбунов, который презентовал «Систему патриот-ресурс». Ее задача – сформировать банк лучших методических разработок, которые могут стать основой для создания единой программы.  

«В "Юнармии" мы даем ребятам возможность развивать свои идеи и творчество. У нас даже есть Центр юнармейских инициатив, где можно рассказать обо всех своих задумках. Кому как не подросткам знать, что интересно их поколению. Да, кто-то может бояться, стесняться заявить о себе, но наша задача помочь в этом плане, чтобы молодежь развивалась и делала для себя, своего города и в целом для страны что-то полезное», - отметил олимпийский чемпион, начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Во время форума состоятся образовательные мастер-классы, семинары по социальному проектированию, дискуссионные площадки и стратегические сессии. «Память жива» объединит около пяти тысяч патриотов России - руководителей детско-юношеских движений и общественных организаций, а также самих подростков, лидеров юнармейских отрядов.

Форум в Красногорске – второй этап проекта «Память жива», направленного на сохранение истории и духовно-нравственное воспитание молодежи. Его первым этапом стало проведение «Юнармией» всероссийских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце».

Третий, финальный форум,  пройдет в конце октября в Севастополе. По его окончании фильм «Память жива» разошлют по школам страны, чтобы показывать на классных часах и других мероприятиях.

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