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В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией

Анна Касаткина
07:36 21.10.2021
В сфере внешней политики новое правительство страны планирует придерживаться традиций президентства первого главы самостоятельной Чехии Вацлава Гавела.
В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией
© Фото: pixabay, pexels
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Либеральная правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть двусторонние отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщил журналистам член рабочей группы по подготовке программы нового правительства, кандидат на пост главы МИД Чехии Мартин Дворжак.

Он отметил, что в сфере внешней политики правительство планирует придерживаться традиций президентства первого главы самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», - цитирует Дворжака РИА Новости.

На парламентских выборах 8-9 октября в Чехии победила состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе». После победы было объявлено об объединении сил с еще одной либеральной коалицией Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», которая заняла в голосовании третью строчку. Лидеры коалиций уже начали переговоры о новых составах руководства парламента и кабмина.

Ранее о необходимости заново выстраивать политические отношения с Россией заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он отметил, что дальнейшая судьба диалога Праги и Москвы возляжет на новое правительство.

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