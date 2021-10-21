В Чехии решили пересмотреть отношения с Россией

Либеральная правящая коалиция Чехии намерена пересмотреть двусторонние отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщил журналистам член рабочей группы по подготовке программы нового правительства, кандидат на пост главы МИД Чехии Мартин Дворжак.

Он отметил, что в сфере внешней политики правительство планирует придерживаться традиций президентства первого главы самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», - цитирует Дворжака РИА Новости.

На парламентских выборах 8-9 октября в Чехии победила состоящая из трех оппозиционных либеральных партий коалиция «Вместе». После победы было объявлено об объединении сил с еще одной либеральной коалицией Пиратская партия и движение «Старосты и независимые», которая заняла в голосовании третью строчку. Лидеры коалиций уже начали переговоры о новых составах руководства парламента и кабмина.

Ранее о необходимости заново выстраивать политические отношения с Россией заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он отметил, что дальнейшая судьба диалога Праги и Москвы возляжет на новое правительство.