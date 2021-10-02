Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Алабино завершились соревнования Всероссийской игры «Победа»

Алексей Курильченко
17:24 02.10.2021
Участники игры преодолели двухкилометровый маршрут со множеством испытаний.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В подмосковном Алабино прошел заключительный и главный конкурс Всероссийской игры «Победа» - «Дорога победителей». По правилам соревнования участники должны пройти маршрут и преодолеть различные естественные и искусственные препятствия.

На начальном этапе командам нужно пробежать проходы лабиринта, пройти забор и дорожки, выложенные из шин, метать гранаты. Всего на двухкилометровой трассе, изрезанной траншеями и окопами, имеется одиннадцать контрольных пунктов.

Наиболее сложные испытания участников ждут начиная с участка «Зараженная местность», где участники команды в противогазах бегут сквозь клубы густого дыма. После этого они должны восстановить связь, выполнить разминирование, отразить нападение «диверсантов» и оказать медицинскую помощь условно раненым товарищам. В игре «Победа» участвуют 72 команды общей численностью более 800 человек.

Игра «Победа» стартовала 30 сентября с торжественной церемонии открытия. Участников напутствовал заместитель министра обороны Андрей Картаполов. Игра создана по традициям и заветам легендарной военно-патриотической «Зарницы», распространенной во времена Советского Союза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.