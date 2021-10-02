В Алабино завершились соревнования Всероссийской игры «Победа»

В подмосковном Алабино прошел заключительный и главный конкурс Всероссийской игры «Победа» - «Дорога победителей». По правилам соревнования участники должны пройти маршрут и преодолеть различные естественные и искусственные препятствия.

На начальном этапе командам нужно пробежать проходы лабиринта, пройти забор и дорожки, выложенные из шин, метать гранаты. Всего на двухкилометровой трассе, изрезанной траншеями и окопами, имеется одиннадцать контрольных пунктов.

Наиболее сложные испытания участников ждут начиная с участка «Зараженная местность», где участники команды в противогазах бегут сквозь клубы густого дыма. После этого они должны восстановить связь, выполнить разминирование, отразить нападение «диверсантов» и оказать медицинскую помощь условно раненым товарищам. В игре «Победа» участвуют 72 команды общей численностью более 800 человек.

Игра «Победа» стартовала 30 сентября с торжественной церемонии открытия. Участников напутствовал заместитель министра обороны Андрей Картаполов. Игра создана по традициям и заветам легендарной военно-патриотической «Зарницы», распространенной во времена Советского Союза.