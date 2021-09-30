Армия В парке «Патриот» стартовала игра «Победа», наследница легендарной «Зарницы» Тимур Шерзад В «Победе» школьники со всей страны могут отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли саперов, преодолеть зараженную местность и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли сапера, преодолеть зараженную местность и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Такие задания выполняют школьники со всей страны - в подмосковном парке «Патриот» стартовала крупнейшая военно-спортивная игра. Участников напутствовал заместитель министра обороны Андрей Картаполов. «Я желаю организаторам игры "Победа" успехов в военно-патриотическом воспитании молодежи. А всем участникам спортивных "Побед" высоких достижений, радости общения, гордости за свою страну и уверенности в силе и могуществе нашей Родины», - отметил Картаполов. Игра «Победа» создана по традициям и заветам легендарной военно-патриотической «Зарницы», распространенной во времена Советского Союза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика