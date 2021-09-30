В парке «Патриот» стартовала игра «Победа», наследница легендарной «Зарницы»
В «Победе» школьники со всей страны могут отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли саперов, преодолеть зараженную местность и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.
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Отразить атаку условных диверсантов, испытать себя в роли сапера, преодолеть зараженную местность и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.
Такие задания выполняют школьники со всей страны - в подмосковном парке «Патриот» стартовала крупнейшая военно-спортивная игра. Участников напутствовал заместитель министра обороны Андрей Картаполов.
«Я желаю организаторам игры "Победа" успехов в военно-патриотическом воспитании молодежи. А всем участникам спортивных "Побед" высоких достижений, радости общения, гордости за свою страну и уверенности в силе и могуществе нашей Родины», - отметил Картаполов.
Игра «Победа» создана по традициям и заветам легендарной военно-патриотической «Зарницы», распространенной во времена Советского Союза.