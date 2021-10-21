Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Управление МВД РФ по Владимирской области опубликовало первые кадры с места смертельного ДТП в Судогодском районе региона. Оно произошло около 3.30 ночью 21 октября.

Судя по видеокадрам, микроавтобус, в котором находились люди, получил значительные повреждения. Согласно предварительной информации, транспортное средство двигалось в сторону Нижнего Новгорода, однако допусти столкновение с большегрузом, который стоял на обочине.

По состоянию на 5.00 известно, что в результате ДТП погибли четыре человека. Еще шесть ранены. На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб и полиции, подробности инцидента уточняются.