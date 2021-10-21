Четверо погибших: под Владимиром столкнулись автобус и грузовик

В Судогодском районе Владимирской области произошла авария с участием автобуса Mercedes и грузовика. В результате трагедии погибли четыре человека.

Автобус следовал в сторону Нижнего Новгорода. Далее он столкнулся с большегрузом, который стоял на обочине, сообщается в МВД.

«По состоянию на 05.00 известно о четырех погибших и шести пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб», - говорится в сообщении.

Точные причины происшествия предстоит установить.

В начале октября в Гороховецком районе Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовик на трассе М-7 «Волга».

В результате аварии четыре человека погибли, пятеро пострадали.