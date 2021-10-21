Вырвать страницы прошлого: историк объяснил идею Украины переименовать ВОВ

Украинские власти пытаются сформировать у своих граждан картину мира и национальную идентичность, в которой нет места совместному с Россией прошлому. Об этом заявил заместитель директора департамента науки и образования Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк, комментируя инициативу Киева переименовать в стране Великую Отечественную войну.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложил убрать название Великая Отечественная война из всех учебников и справочников, заменив его на термин «советско-немецкая война».

«Это влияние на ту картину мира, которая формируется у граждан Украины... (Попытка) сформировать национальную идентичность, если не враждебную России, то хотя бы исключающую общие страницы прошлого», - объяснил Пахалюк.

Скорректировать в Киеве намерены не только термины прошлого века, но и понятия, связанные с другими эпохами. В частности, предлагается отказаться от названий «русский мир», Малороссия и Новороссия, а воссоединение Крыма с Россией называть исключительно «аннексией» или «временной оккупацией». С материалами, подготовленными спецслужбами, рекомендовано ознакомиться чиновникам, дипломатам и журналистам для того, чтобы в дальнейшем они учитывали их в своих выступлениях.

Ранее политолог предположил, что инициатива СНБО связана со стремлением властей отвлечь жителей от проблем, которые множатся в стране.