В стране и мире Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Владимиром Кира Тило В результате столкновения грузовика и микроавтобуса четыре человека погибли, пятеро пострадали. © Фото: 33.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Гороховецком районе Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовик на трассе М-7 «Волга». В результате аварии четыре человека погибли, пятеро пострадали, передает региональное УМВД. «1 октября в Гороховецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Известно о 4 погибших пассажирах микроавтобуса и 5 пострадавших. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства. По предварительной информации ведомства, водитель микроавтобуса столкнулся со следовавшим впереди грузовиков c последующим опрокидыванием. Известно, что движение на участке затруднено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика