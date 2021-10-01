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Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Владимиром

Кира Тило
05:33 01.10.2021
В результате столкновения грузовика и микроавтобуса четыре человека погибли, пятеро пострадали.
Четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП под Владимиром
© Фото: 33.mchs.gov.ru
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В Гороховецком районе Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовик на трассе М-7 «Волга». В результате аварии четыре человека погибли, пятеро пострадали, передает региональное УМВД.

«1 октября в Гороховецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и пострадавшими. Известно о 4 погибших пассажирах микроавтобуса и 5 пострадавших. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», - говорится в сообщении ведомства. 

По предварительной информации ведомства, водитель микроавтобуса столкнулся  со следовавшим впереди грузовиков c последующим опрокидыванием. Известно, что движение на участке затруднено.

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