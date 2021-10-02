Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин наградил орденами космонавтов Скрипочку и Скворцова

Кира Тило
02:34 02.10.2021
Президент России также наградил артисток Кравченко и Мирошниченко, и худрука «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Ролдугина.
Путин наградил орденами космонавтов Скрипочку и Скворцова
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» выдающихся деятелей страны. В их числе космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, артистка Ирина Мирошниченко, худрук «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергей Ролдугин. Также орденом Дружбы награждена Татьяна Кравченко. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Мирошниченко Ирину Петровну; Орденом Дружбы Кравченко Татьяну Эдуардовну.

За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Скворцова Александра Александровича, Скрипочку Олега Ивановича.

Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Ролдугина Сергея Павловича», - уточняется в указе.

Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени наградили Рамзана Кадырова. Руководитель региона награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
Лукашенко: в случае внешней агрессии страна станет «единой военной базой» РФ и Белоруссии
00:45 В стране и мире
Депутат открыл огонь из автомата у здания МВД в Абхазии
22:33 В стране и мире
Грузинский омбудсмен заявила, что Саакашвили объявил голодовку
21:41 В стране и мире
Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили
21:10 В стране и мире
Самолет «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Популярное
На Украине признали право «Газпрома» прекратить транзит газа
Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой
Видео
МВД показало кадры допроса блогера Бобиева
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.