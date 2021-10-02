Путин наградил орденами космонавтов Скрипочку и Скворцова

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» выдающихся деятелей страны. В их числе космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, артистка Ирина Мирошниченко, худрук «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергей Ролдугин. Также орденом Дружбы награждена Татьяна Кравченко. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Мирошниченко Ирину Петровну; Орденом Дружбы Кравченко Татьяну Эдуардовну. За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ III степени Скворцова Александра Александровича, Скрипочку Олега Ивановича. Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Ролдугина Сергея Павловича», - уточняется в указе.

Ранее орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени наградили Рамзана Кадырова. Руководитель региона награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни.