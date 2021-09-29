Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Рамзан Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
© Фото: Ministry of Culture Russia via Globallookpress.com
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Руководитель региона награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни, а также многолетнюю добросовестную работу.
Соответствующую новость сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Свидетельствующий о награждении указ президента России Владимира Путина был опубликован Даудовым в его официальном аккаунте в соцсети Instagram.
На официальном портале правовой информации документ пока не опубликован.