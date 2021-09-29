Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стал одним из кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Руководитель региона награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни, а также многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующую новость сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Свидетельствующий о награждении указ президента России Владимира Путина был опубликован Даудовым в его официальном аккаунте в соцсети Instagram.

На официальном портале правовой информации документ пока не опубликован.